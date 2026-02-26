Donzelli FdI su referendum giustizia | Non dovessimo vincere non è un problema – Il video

Un rappresentante di un partito politico commenta il prossimo referendum sulla giustizia, affermando che, indipendentemente dal risultato, non ci saranno problemi. Sottolinea che la decisione finale spetta agli elettori e si mostra tranquillo di fronte a qualunque esito. La sua posizione è chiara e lascia intendere una certa fiducia nel processo democratico.

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Sceglieranno gli italiani. Quando si esprimono gli italiani siamo sempre sereni e contenti. Anche quando, nel caso, non dovessimo vincere, non è un problema: quando si esprimono gli italiani va sempre bene. Gli italiani hanno sempre ragione", così Giovanni Donzelli sul referendum sulla giustizia, in piazza a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. 🔗 Leggi su Open.online

Referendum, Donzelli (FdI): "Ok direzione partito a odg, non politicizzeremo"“La direzione nazionale di Fdi ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sul tema del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia“.

Donzelli (FdI) su referendum giustizia: Non dovessimo vincere, non è un problema

