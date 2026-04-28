?? Cosa sapere La Giunta di Fossacesia approva il concorso Fossacesia in Fiore 2026 per il decoro urbano. Residenti e commercianti decoreranno balconi e vetrine per potenziare l'attrattività turistica locale. La Giunta di Fossacesia ha approvato il concorso Fossacesia in Fiore 2026, un'iniziativa che mira a trasformare il decoro urbano e l'accoglienza turistica coinvolgendo direttamente i residenti e le attività locali. L'amministrazione comunale ha dato il via a questo progetto attraverso l .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fossacesia si tinge di verde: nasce il concorso per abbellire la città

Notizie correlate

Via Oreno si tinge di verde: nasce il bosco per i nuovi natiUn nuovo polmone verde sta prendendo forma in via Oreno, dove i lavori per la creazione di un bosco urbano destinato ai più piccoli sono...

Porto Venere si tinge di colori: nasce il concorso dei balconi? Cosa sapere Porto Venere ospita il concorso botanico Porto Venere in Fiore dall'8 al 31 maggio 2026.