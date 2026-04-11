A via Oreno sono iniziati i lavori per la realizzazione di un bosco urbano destinato ai bambini. Il progetto prevede la creazione di un’area verde dedicata ai più piccoli, che prenderà forma nel corso delle prossime settimane. La realizzazione di questa area si inserisce in un intervento più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici nella zona. La conclusione dei lavori è prevista entro pochi mesi.

Un nuovo polmone verde sta prendendo forma in via Oreno, dove i lavori per la creazione di un bosco urbano destinato ai più piccoli sono ufficialmente iniziati. L’intervento trasformerà un’area di 6.300 metri quadrati, attualmente caratterizzata da un terreno agricolo quasi privo di vegetazione, in un ecosistema rigoglioso composto da circa 1.600 elementi tra alberi e arbusti, con il completamento previsto entro il mese di marzo 2027. Biodiversità e progettazione paesaggistica per le nuove generazioni. Il progetto non si limita alla semplice piantumazione, ma segue una strategia botanica precisa per favorire l’equilibrio naturale del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Oreno si tinge di verde: nasce il bosco per i nuovi nati

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