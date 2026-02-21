Rapina in villa legati e minacciati con una pistola genitori e figlio 15enne | 3 ladri ricercati
Tre uomini armati hanno assaltato una villa a Urgnano, legando e minacciando i presenti, tra cui un ragazzo di 15 anni. La rapina si è conclusa con il furto di oggetti di valore e la fuga dei ladri, ora ricercati dalle forze dell’ordine. I proprietari sono riusciti a liberarsi e a chiamare la polizia. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio, lasciando la famiglia sotto shock. La ricerca dei sospetti continua senza sosta.
Tre rapinatori armati di pistola e coltello hanno preso d'assalto una villa di Urgnano (Bergamo), all'interno della quale si trovavano padre, madre e il figlio 15enne che sono stati legati e minacciati con una pistola. Al momento, i 3 uomini sono in fuga e ricercati.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Treviglio, rapina in villa dell'imprenditore Marini, "cena interrotta, figli legati e minacciati", 5 ladri dell'Est Europa in fuga - VIDEO
“Questa è una rapina”. Entra con la pistola in farmacia, terrore alle Villette: dipendenti spintonati e minacciatiNella serata del 22 gennaio a Massa, un uomo ha fatto irruzione in una farmacia delle Villette, minacciando i presenti con una pistola e annunciando una rapina.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rapina in villa a Urgnano: madre e figlio legati ai polsi; Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. Si è ferito con la recinzione; Assalto in villa, famiglia ostaggio dei rapinatori che svaligiano la cassaforte; Rapina in villa. Gli imprenditori Nicolini sequestrati, picchiati e costretti ad aprire la cassaforte: Ci aspettavano da ore. Torna...
Rapina in villa a Urgnano: madre e figlio legati ai polsiIl padre, minacciato con una pistola, è stato costretto ad indicare dove si trovava la cassaforte. Indagano i carabinieri ... rainews.it
Bergamo, rapina in villa dopo cena: famiglia legata e minacciataAttimi di puro terrore nella serata di venerdì 20 febbraio quando, poco prima delle 21, tre uomini armati hanno fatto irruzione in una villa di Urgnano, provincia di Bergamo, sorprendendo in casa una ... msn.com
Rapina in villa. Gli imprenditori Nicolini sequestrati, picchiati e costretti ad aprire la cassaforte: «Ci aspettavano da ore». Torna l'incubo - facebook.com facebook
Ad Arezzo un ladro è morto durante la fuga dopo un tentativo di rapina in villa. Il proprietario ha esploso un colpo in aria per mettere in fuga i malviventi e il ladro si sarebbe ferito mortalmente mentre scavalcava la recinzione, morendo dissanguato poco dopo. x.com