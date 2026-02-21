Rapina in villa legati e minacciati con una pistola genitori e figlio 15enne | 3 ladri ricercati

Tre uomini armati hanno assaltato una villa a Urgnano, legando e minacciando i presenti, tra cui un ragazzo di 15 anni. La rapina si è conclusa con il furto di oggetti di valore e la fuga dei ladri, ora ricercati dalle forze dell’ordine. I proprietari sono riusciti a liberarsi e a chiamare la polizia. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio, lasciando la famiglia sotto shock. La ricerca dei sospetti continua senza sosta.

Tre rapinatori armati di pistola e coltello hanno preso d'assalto una villa di Urgnano (Bergamo), all'interno della quale si trovavano padre, madre e il figlio 15enne che sono stati legati e minacciati con una pistola. Al momento, i 3 uomini sono in fuga e ricercati.🔗 Leggi su Fanpage.it

