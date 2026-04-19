Un ex senatore è stato vittima di un’aggressione in villa, dove quattro persone lo hanno colpito ripetutamente prima di portarlo all’interno della proprietà. Durante la rapina, il gruppo ha sottratto un bottino stimato in circa tre milioni di euro. La famiglia è rimasta in casa per circa un’ora, mentre i rapinatori si sono impossessati di denaro e oggetti di valore. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Lo hanno aggredito in quattro mentre portava l’auto in garage. Lo hanno riempito di pugni, poi l’hanno portato in casa e l’hanno tenuto sequestrato per un’ora assieme a tutta la famiglia. Alla fine se ne sono andati con un bottino (soprattutto orologi e borse) di oltre tre milioni di euro. L’ex senatore della Lega e imprenditore Alberto Filippi ha raccontato di aver tentato di reagire, ma ha desistito quando uno dei malviventi gli ha puntato una pistola in faccia. LA RAPINA. I rapinatori sono sbucati da un cespuglio al ritorno a casa dell’uomo. La moglie e le figlie piccole di Filippi sono state sequestrate sotto la minaccia delle armi nella camera da letto al piano superiore della villa di Arcugnano (in provincia di Vicenza ).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sequestro e rapina in villa. Pugni all’ex senatore: "Bottino da tre milioni"

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I quattro malviventi, armati e incappucciati, avrebbero portato via un bottino da alcuni milioni di euro - facebook.com facebook

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