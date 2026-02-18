Aveva rimosso il chip della carta d’identità | denunciato Non è il primo caso cosa sta succedendo
Un uomo di 57 anni di Curtatone è stato denunciato dai carabinieri di Mantova dopo aver rimosso il chip dalla sua carta d’identità elettronica. La polizia ha scoperto il fatto durante un controllo di routine, notando che il documento presentava segni evidenti di manomissione. Nei giorni scorsi, i militari hanno sequestrato il documento e avviato le indagini, che hanno portato alla denuncia per falsità materiale da privato. È il secondo caso simile in città in poche settimane, sollevando dubbi sulle motivazioni dietro questa pratica.
Mantova, 18 febbraio 2026 – Cosa ci faceva un 57enne con la carta d’identità elettronica priva del proprio chip, rimosso quasi chirurgicamente? Se lo sono chiesti i carabinieri della stazione di Mantova, che nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova un uomo di Curtatone perché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di falsità materiale commessa da privato. I controlli. Nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno identificato in città il 57enne e, nel rilevare i dati anagrafici dalla sua carta d’identità elettronica, ai militari non è sfuggito che era stato asportato dal documento, con precisione chirurgica, il chip contenente tutte le informazioni per l’identificazione digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Carta docente, perché dopo i ricorsi vinti dai precari il bonus è ancora bloccato: cosa sta succedendo
Dai fucili al coltello, fino alla carta d'identità con il chip manomesso: raffica di denunceDurante il fine settimana, i carabinieri hanno intensificato i controlli lungo il litorale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Documenti contraffatti, ubriachi al volante e benzina 'sospetta': in 5 finiscono nei guai.
Aveva rimosso il chip della carta d’identità: denunciato. Non è il primo caso, cosa sta succedendoL’uomo, un 57enne di Curtatone, è finito nei guai dopo un controllo dei carabinieri di Mantova. È stato denunciato per falsità materiale commessa da privato ... ilgiorno.it
Tenta di rubare cinque console per videogiochi in un centro commerciale, arrestato 23enne Indagini in corso per risalire ad un complice che aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio, rinvenuti a terra nelle vicinanze... facebook
L'amministrazione Trump ha rimosso gli incentivi alle case automobilistiche per l'installazione del sistema Stop & Start sui loro veicoli. La tecnologia, pensata per ridurre i consumi di carburante e le emissioni, era molto impopolare x.com