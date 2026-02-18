Aveva rimosso il chip della carta d’identità | denunciato Non è il primo caso cosa sta succedendo

Un uomo di 57 anni di Curtatone è stato denunciato dai carabinieri di Mantova dopo aver rimosso il chip dalla sua carta d’identità elettronica. La polizia ha scoperto il fatto durante un controllo di routine, notando che il documento presentava segni evidenti di manomissione. Nei giorni scorsi, i militari hanno sequestrato il documento e avviato le indagini, che hanno portato alla denuncia per falsità materiale da privato. È il secondo caso simile in città in poche settimane, sollevando dubbi sulle motivazioni dietro questa pratica.

Mantova, 18 febbraio 2026 – Cosa ci faceva un 57enne con la carta d’identità elettronica priva del proprio chip, rimosso quasi chirurgicamente? Se lo sono chiesti i carabinieri della stazione di Mantova, che nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova un uomo di Curtatone perché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di falsità materiale commessa da privato. I controlli. Nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno identificato in città il 57enne e, nel rilevare i dati anagrafici dalla sua carta d’identità elettronica, ai militari non è sfuggito che era stato asportato dal documento, con precisione chirurgica, il chip contenente tutte le informazioni per l’identificazione digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

