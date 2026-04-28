Formula 1 in miniatura l' auto del Volta vola ai nazionali

Da triesteprima.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piccola auto di Formula 1, lunga 24 metri, ha partecipato ai campionati nazionali con il team di Stem Racing dell’istituto Volta. L’auto è stata alimentata con una cartuccia di CO2 e ha ottenuto il miglior tempo nella fase interregionale, distinguendosi tra le varie squadre in gara. La competizione ha visto coinvolti diversi team provenienti da diverse zone.

Una macchina di Formula 1 in minuatura, 24 metri, una cartuccia di C02 e il team di Stem racing dell'istituto Volta è il più veloce della fase interregionale. Dopo la fase regionale, gli studenti si lanciano ora verso i nazionali, surclassando gli avversari con esperienza pregressa ai mondiali. A.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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