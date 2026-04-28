Formula 1 in miniatura l' auto del Volta vola ai nazionali

Una piccola auto di Formula 1, lunga 24 metri, ha partecipato ai campionati nazionali con il team di Stem Racing dell’istituto Volta. L’auto è stata alimentata con una cartuccia di CO2 e ha ottenuto il miglior tempo nella fase interregionale, distinguendosi tra le varie squadre in gara. La competizione ha visto coinvolti diversi team provenienti da diverse zone.

Una macchina di Formula 1 in minuatura, 24 metri, una cartuccia di C02 e il team di Stem racing dell'istituto Volta è il più veloce della fase interregionale. Dopo la fase regionale, gli studenti si lanciano ora verso i nazionali, surclassando gli avversari con esperienza pregressa ai mondiali. A.🔗 Leggi su Triesteprima.it Final Fantasy XIV BONUS DAY 1 - LEVELING ROUTE & Much More! [ITA / ENG] Notizie correlate L’IT Archimede di Catania vola ai mondiali: doppio trionfo ai nazionali della RoboCup Jr AcademyL'eccellenza tecnologica e formativa dell'IT Archimede di Catania si è imposta con prepotenza sullo scenario nazionale. Sarzana, la festa è giovane. Under 11 vola ai nazionaliSARZANA 2 CAMAIORE 1 HOCKEY SARZANA: Colangelo, Beggi, Ferraiuolo, Fabbi, Augusto Migliorati, De Benedetto, Neri, Ettore Migliorati, Sanfilippo,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Giorgi-Fermi, il team di studenti vola a Maranello per le finali di F1 in Schools con una monoposto in miniatura; Stem Racing, Schio ospita le finali del Triveneto: 149 studenti in gara tra ingegneria, comunicazione e adrenalina. Formula 1 in miniatura, l'auto del Volta vola ai nazionaliLa squadra dell'istituto tecnico triestino ha trionfato alla fase interregionale di Stem racing: devono progettare una monoposto in miniatura ottimizzando l'aerodinamica, per poi testarla e spararla s ... triesteprima.it Schio: la Formula 1 in miniatura sabato 18 e domenica 19 aprilePiù di cento studenti tra i 14 e i 19 anni a Schio si sfidano a colpi di ingegneria, business plan e velocità. I migliori 2 team alla finali al Mugello. vicenzareport.it Riprende la Formula 1 e riprende la caccia alla Mercedes di Kimi Antonelli con la Ferrari di Charles Leclerc pronta a dare battaglia. #ANSA - facebook.com facebook Grazie ad una speciale formula chimica il keniano ha assunto 115 grammi di carboidrati per ora. Una soglia mai vista prima su un essere umano in gara. x.com