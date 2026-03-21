Sarzana la festa è giovane Under 11 vola ai nazionali

A Sarzana, la festa è appena iniziata, con la squadra under 11 che si prepara a partecipare ai campionati nazionali. La partita tra Sarzana e Camaio­re si è conclusa con un risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. La formazione di Sarzana comprende giocatori come Colangelo, Beggi, Ferraiuolo, Fabbi, Augusto Migliorati, De Benedetto, Neri, Ettore Migliorati, Sanfilippo e Bertoneri.

SARZANA 2 CAMAIORE 1 HOCKEY SARZANA: Colangelo, Beggi, Ferraiuolo, Fabbi, Augusto Migliorati, De Benedetto, Neri, Ettore Migliorati, Sanfilippo, Bertoneri. All. Perroni. CAMAIORE: Da Prato, Motaran, Lombardi, Brocchini, Mia Pommella, Gabriele Pommella, Simonetti, Valeriani, Peterlini, Galleni. All. Motaran Arbitro: Righetti di Sarzana Marcatori: Motaran, Beggi (2). SARZANA – In un momento poco brillante della prima squadra, a regalare grandi soddisfazioni all’Hockey Sarzana sono i più giovani. Missione compiuta per la formazione della under 11 guidata da Andrea Perroni, che vince gara 2 contro la Rotellistica Camaiore qualificandosi per le finali nazionali di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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