Formazione sull' AI in partnership con Google | opportunità per gli studenti Unisa

Una nuova iniziativa formativa sull'intelligenza artificiale si svolgerà in collaborazione con Google, offrendo agli studenti dell'università un'opportunità di approfondimento nel settore. Questa iniziativa segue il successo della recente Google Challenge, a cui hanno partecipato oltre 800 studenti dello stesso ateneo. La partnership tra l'istituto e il colosso tecnologico prosegue, puntando a rafforzare le competenze degli studenti in un ambito in rapida evoluzione.

Sulla scia del successo della recente Google Challenge, che ha visto la partecipazione di oltre 800 studenti dell’Ateneo, la collaborazione con Google si consolida e continua. I nostri studenti e le nostre studentesse, a partire da maggio, avranno accesso a un programma di certificazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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