Google integra l’AI nelle scuole italiane con focus su formazione e investimenti educativi

Google porta l’intelligenza artificiale nelle scuole italiane. L’azienda investe pesantemente sulla formazione degli insegnanti e su nuovi strumenti digitali. L’obiettivo è aiutare studenti e docenti a usare meglio le tecnologie, puntando soprattutto sulla didattica e sull’aggiornamento. L’annuncio arriva dopo che Google ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro per rafforzare il settore educativo nel nostro Paese.

**Google annuncia un impegno significativo per portare l’intelligenza artificiale nelle scuole italiane, con 100.000 licenze gratuite per i corsi su Coursera, e un’iniziativa per formare 7.000 docenti coinvolti in una strategia di innovazione educativa.** Nel cuore della crisi digitale e della trasformazione tecnologica, il gruppo americano Google ha deciso di intervenire direttamente nel sistema educativo italiano, con un piano ambizioso e mirato a far crescere il territorio nella nuova era dell’intelligenza artificiale. Lo storico evento, avvenuto a partire da poche ore fa, ha visto l’azienda lanciare una campagna di formazione e supporto per l’uso responsabile dell’AI nei confronti di studenti, insegnanti e istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

