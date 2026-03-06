Qualità della vita e inclusione Undici mini alloggi destinati agli anziani

A Grosotto sono in programma undici mini alloggi protetti destinati agli anziani, parte di un progetto sostenuto dalla Fondazione Cariplo con oltre due milioni di euro. L’iniziativa rientra tra otto interventi finanziati, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e offrire soluzioni abitative più adatte alle persone fragili. I lavori sono finalizzati alla realizzazione di nuove strutture per l’assistenza e l’autonomia degli anziani.

Ci sono anche gli undici mini alloggi protetti che sorgeranno a Grosotto tra gli otto progetti che Fondazione Cariplo sostiene destinando oltre due milioni a welfare abitativo, autonomia delle persone fragili e rigenerazione del patrimonio. Gli interventi hanno l'obiettivo di ampliare l'offerta di soluzioni abitative accessibili, anche tramite interventi di ristrutturazione e riqualificazione di immobili inutilizzati, e di attivare percorsi di accompagnamento all'autonomia. Nel caso di Grosotto ammonta a 200mila euro il contributo della Fondazione per realizzare gli alloggi che saranno destinati ad anziani autosufficienti che necessitino di un supporto leggero.