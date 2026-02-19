Salute e qualità della vita dopo i 50 anni | incontro al San Rossore Sport Village

Al San Rossore Sport Village, si è svolto un incontro dedicato alla salute e alla qualità della vita dopo i 50 anni. La causa principale riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la volontà di mantenere benessere e vitalità più a lungo. Durante l’evento, esperti hanno condiviso consigli pratici su alimentazione, esercizio fisico e stili di vita attivi, con esempi concreti di persone che hanno migliorato il proprio stato di salute dopo i 50. La serata ha coinvolto numerosi partecipanti desiderosi di scoprire come vivere meglio, anche in età avanzata.

Superata la soglia dei 50 anni, oggi si può vivere una vera e propria seconda giovinezza prolungando lo stato di salute e di benessere psico-fisico fino all'età più avanzata. L'elevata aspettativa di vita che caratterizza questa società impone, tuttavia, l'adozione di un corretto stile di vita che porta all'attenzione e alla conoscenza dei programmi di prevenzione, ad una giusta alimentazione e, in particolare, a un'attività fisica parametrata all'età e alle esigenze specifiche della persona. Ed è proprio sulla imprescindibile necessità di regolare sulla singola persona un programma di prevenzione e benessere che lo Sport Village e la Casa di Cura San Rossore promuovono questi incontri diretti con il pubblico.