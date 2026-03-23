Al via le borse di studio del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno scolastico 2025 2026

Da lanazione.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 marzo 2025 – Per l’anno scolastico in corso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato, attraverso la Regione Toscana ed in collaborazione con i Comuni, l’”Avviso pubblico per la formazione degli elenchi di potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’a.s. 20252026” - NUOVO VOUCHER “IoStudio ” A.S. 20252026, con la finalità di rendere effettivo il principio del diritto allo studio. L'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, andando ad affiancare nelle spese quelle famiglie che rientrino in determinati parametri economici, valutati sulla base della dichiarazione ISEE: Il requisito per accedere al “NUOVO VOUCHER “IoStudio” A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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