Formazione in Campania il Movimento Libero e Autonomo | Nessun confronto dopo 100 giorni

Dopo i primi cento giorni di attività, il Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate ha criticato l’assessora regionale alla Formazione, senza proporre alcun confronto pubblico. La presa di posizione si concentra sulle decisioni prese dall’amministrazione in questo periodo e sulla mancanza di dialogo con le scuole di formazione autofinanziate. La situazione riguarda le modalità di gestione e le politiche adottate dalla regione in ambito formativo.

Dopo i primi cento giorni di mandato, arriva l’attacco del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate all’assessora regionale alla Formazione Angelica Saggese. “Abbiamo seguito con attenzione l’intervista rilasciata a Lira TV, ma rileviamo con rammarico che a tre mesi dall’insediamento un intero comparto attende ancora di essere ricevuto. Le scuole non chiedono di guardarsi intorno: chiedono di sedersi a un tavolo”, dichiara il segretario Nicola Troisi. “Proposte ignorate, serve confronto”. Secondo Troisi, le sigle datoriali della formazione campana avrebbero già avanzato proposte concrete e progettualità che necessitano di un confronto diretto con la Regione.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Formazione professionale Campania, il Movimento Libero e Autonomo appoggia Odierna«Il consigliere Odierna ha detto ad alta voce ciò che il nostro Movimento denuncia da mesi: in Campania si è consumato un silenzio cross-legislature,... "Nell'uovo di Pasqua? speriamo di trovare la convocazione dell'assessore Saggese", l'amaro sarcasmo di Troisi (Movimento libero e autonomo)"Se dovessi esprimere un desiderio per Pasqua, è quello di trovare nell'uovo una bella PEC in cui l'assessore Angelica Saggese finalmente convoca il... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Formazione professionale in Campania: fondi europei reggono il sistema, ma le risorse regionali restano marginali; Bilancio Regione Campania, nodo formazione: il Movimento chiede più investimenti. Formazione in Campania, l’attacco del Movimento: «Dopo cento giorni, l’assessora Saggese non ha ancora ricevuto il comparto»«Abbiamo seguito con attenzione l'intervista rilasciata a Lira TV dall'assessora alla Formazione Angelica Saggese in occasione dei primi cento giorni di ... napolivillage.com Formazione Campania, Troisi: Subito tavolo con Regione, non si può restare fuori dalle scelteNapoli - A tre mesi dall’insediamento della nuova giunta regionale, il comparto della formazione professionale torna a sollecitare un confronto diretto con ... pupia.tv Stile Libero Hair Chianti. . Regoliamo il taglio e diamo un po' di movimento, poi ci occuperemo dell'effetto colore, naturale e dinamico come lo desidera Stile Libero Parrucchieri 353 444 1673 0577 741188 www.stileliberostaff.it via Fiorentina 10, - facebook.com facebook