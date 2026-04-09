rogo nel palazzo evacuati tre alloggi

Ieri pomeriggio si è sviluppato un incendio nelle abitazioni comunali di via Giordano, coinvolgendo tre appartamenti. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato le tre unità abitative per motivi di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Tre appartamenti sono rimasti coinvolti dall’incendio che ieri pomeriggio è scoppiato nelle case comunali di via Giordano. Il rogo sarebbe partito da un appartamento del primo piano, che ha riportato infatti i danni maggiori. Tuttavia, anche gli altri alloggi risulterebbero inagibili. Il Comune, attraverso i servizi sociali, si è infatti attivato da subito per cercare soluzioni abitative temporanee per i nuclei. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri e la Protezione Civile, che sono stati impegnati per ore nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti per determinare le cause del rovinoso incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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