Forbidden fruit spoiler 28 aprile 2026 | Sahika aiuta Yigit Zehra ha dei dubbi su Leyla

Oggi, 28 aprile 2026, va in onda su Canale 5 alle 14.15 un nuovo episodio di Forbidden fruit. Tra le scene in programma, Sahika aiuta Yigit in una situazione complicata, mentre Zehra manifesta alcuni dubbi su Leyla. Molti spettatori sono in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali decisions saranno prese dai personaggi. La puntata promette momenti di tensione e nuovi sviluppi.

Va in onda oggi, martedì 28 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo il litigio scoppiato tra Yigit e Lila lui si è confidato con la zia mentre era giù di morale. Sahika proporrà il suo aiuto al nipote affinché riesca a riavvicinarsi alla famiglia Argun. La prima cosa che farà sarà quella di andare da Zerrin per chiederle di dare un'altra possibilità a Yigit. Zerrin farà venire dei dubbi a Zehra, durante una chiacchierata infatti le dirà cosa pensa di Leyla e Halit, lei crede che potrebbero avere una storia d'amore clandestina.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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