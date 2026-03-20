Forbidden fruit spoiler 21 marzo 2026 | Sahika convince Zehra Kaya protegge Leyla dall’ex marito

Domani, sabato 21 marzo 2026, andrà in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Sahika convince Zehra, mentre Kaya protegge Leyla dall’ex marito. Molti spettatori sono interessati a scoprire gli sviluppi della trama e cosa accadrà ai personaggi principali.

Va in onda domani, sabato 21 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Lila soffrirà molto a causa del comportamento di Yigit. Il ragazzo, dopo che si sono sposati di nascosto, l'ha lasciata in modo brusco per seguire le indicazioni di Sahika. Intanto quest'ultima riuscirà a convincere Zehra ad aiutarla ad organizzare una festa in occasione del suo ufficiale fidanzamento con Halit. Non appena Yildiz verrà a conoscenza della festa e dell'aiuto di Zehra la tensione sarà alle stelle. Per evitare che Sahika abbia ancora una volta la meglio Ender deciderà di intervenire, cosa farà? Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Leyla per sfuggire dal suo ex marito violento potrà contare sull'aiuto di Kaya. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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