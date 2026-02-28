Forbidden fruit 3 replica puntata del 28 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 28 febbraio, viene trasmessa in streaming la replica della terza stagione di Forbidden Fruit. Nella puntata, Ender avverte Yildiz di fare attenzione a Sahika, perché sospetta che stia cercando di convincere Halit di non essere il padre del bambino. La scena si concentra sui confronti tra i personaggi principali e le tensioni che si sviluppano tra loro.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 28 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Ender mette in guardia Yildiz da Sahika, sostenendo che stia architettando un piano per convincere Halit di non essere il padre del bambino. Le due donne decidono cosi' di allearsi contro di lei. Intanto, Leyla si scusa con Kaya e inventa una giustificazione per il suo comportamento alla festa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 22 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.