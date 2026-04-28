Foo Fighters Your Favorite Toy | ritorno all’istinto rock

Dopo oltre vent’anni di carriera costruita su reinvenzioni controllate e concept più o meno dichiarati, i Foo Fighters arrivano al dodicesimo album con un approccio sorprendentemente spoglio. Se ogni capitolo della loro discografia recente aveva un’idea guida, dalla dicotomia hardsoft di In Your Honor fino al lutto elaborato in But Here We Are, Your Favorite Toy si presenta invece come un ritorno all’istinto, quasi privo di cornice narrativa. Eppure, proprio questa apparente assenza di concetto è il suo manifesto più chiaro. Fin dalle prime tracce, il disco riporta i Foos a una dimensione primordiale: riff abrasivi, tempi serrati, un’urgenza che richiama direttamente il debutto del 1995.🔗 Leggi su Panorama.it

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