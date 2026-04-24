Oggi è stato pubblicato il dodicesimo album della band, intitolato ‘Your Favorite Toy’. L’uscita del nuovo lavoro musicale ha attirato l’attenzione dei fan e della stampa specializzata. La band americana ha scelto di rilasciare il disco in un momento di grande fermento nel panorama musicale. L’album si presenta come una novità, ma alcuni brani richiamano stili e sonorità passate della formazione.

Roma, 24 aprile 2026 – L’attesa è finita. Oggi è uscito ‘Your Favorite Toy’, dodicesimo album dei Foo Fighters. Un disco che non cerca compromessi. Più diretto, più ruvido. Più vicino alle origini. Registrato nello studio casalingo di Dave Grohl, il progetto segna una nuova fase per la band. Dentro ci sono dieci tracce per poco più di mezz’ora. Nessuna dispersione, nessuna sovrastruttura. Solo chitarre spinte e nervi scoperti. Un disco nato nel caos. Il disco arriva dopo anni complicati. Lutti, cambi di formazione, scosse personali. Il gruppo ha perso nel 2022 lo storico batterista Taylor Hawkins. Poi sono arrivati altri scossoni, anche nella vita privata di Grohl.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Foo Fighters, l’album ‘Your Favorite Toy’ è una scossa elettrica: nuovo inizio o ritorno al passato?

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