Foo Fighters il nuovo album è Your Favorite Toy

I Foo Fighters hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album intitolato “Your Favorite Toy”, che sarà disponibile dal 24 aprile. Il disco, il dodicesimo in carriera, sarà pubblicato dalle etichette Roswell Records e RCA Records. La band statunitense continua a lavorare sulla propria musica, mantenendo alta l’attenzione dei fan con questo nuovo progetto in arrivo tra poco più di un mese.

LOS ANGELES – : uscirà il 24 aprile su etichetta Roswell Records Rca Records e sarà il 12esimo disco della band americana. Questo lavoro arriva dopo che a ottobre 2025 i Foo Fighters hanno pubblicato l’Ep live “Are Playing Where? Vol. 1”: i proventi delle vendite di Bandcamp stano andando a enti di beneficenza locali nelle quattro città in cui le canzoni sono state registrate ossia San Luis Obispo e Santa Ana, California, Washington, D.C. e New Haven, Connecticut. L’uscita di “Your Favorite Toy” segnerà l’inizio del “Take Cover World Tour” dei Foo Fighters, che prenderà il via il 10 giugno all’Unity Arena di Oslo, dopo due date da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

