Fondo Valle Treste partiti i lavori sulla provinciale crollata dopo il maltempo

Sono stati avviati i lavori di riparazione sulla strada provinciale 184 “Fondo Valle Treste”, danneggiata dai recenti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Chietino dal 31 marzo. La strada era stata gravemente compromessa a causa del maltempo e ora si procede con gli interventi di sistemazione. L’intervento si svolge nel rispetto delle procedure previste e senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.

Sono stati avviati gli interventi di sistemazione della strada provinciale 184 “Fondo Valle Treste”, gravemente danneggiata dagli eventi meteorologici che hanno colpito il Chietino a partire dal 31 marzo scorso.Il maltempo, per il quale il Consiglio dei ministri il 9 aprile ha dichiarato lo stato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lavori in corso sulla provinciale Sant’Agata-Durazzano e sulla Fondo Valle IscleroTempo di lettura: 2 minutiSono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile su due importanti arterie provinciali a... Sassofeltrio, partiti i lavori sulla provinciale dopo la frana: sei mesi per riaprire la stradaSono iniziati questa settimana i lavori di messa in sicurezza della SP 86, che collega Valle Sant’Anastasio alla Repubblica di San Marino, nel Comune...