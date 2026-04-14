Sassofeltrio partiti i lavori sulla provinciale dopo la frana | sei mesi per riaprire la strada

Questa settimana sono iniziati i lavori sulla strada provinciale che collega Valle Sant’Anastasio a San Marino, nel Comune di Sassofeltrio. La strada era stata chiusa a causa di una frana e i lavori di messa in sicurezza dureranno circa sei mesi. Durante questo periodo, i lavori prevedono interventi per consolidare il tratto interessato e ripristinare la viabilità. La riapertura era prevista entro la fine del periodo di intervento.

Sono iniziati questa settimana i lavori di messa in sicurezza della SP 86, che collega Valle Sant’Anastasio alla Repubblica di San Marino, nel Comune di Sassofeltrio. La strada è chiusa dallo scorso 24 dicembre a causa di una frana al Km 2+800 (innesto strada Fiorentino - Chiesanuova). Il sito.🔗 Leggi su Riminitoday.it Stazzema, grossa frana sulla Provinciale interrompe la viabilità. Strada liberata dopo sette ore di lavoriStazzema (Lucca), 21 febbraio 2026 – Una frana di notevoli dimensioni si è prodotta, intorno a mezzanotte, sulla strada SP9 nel Comune di Stazzema,... Carini, dopo la frana iniziati i lavori per riaprire la strada in via Madonna dei Casi disperatiIeri (mercoledì 8 aprile) in via Madonna dei Casi disperati, a Carini, sono iniziati i lavori per ripristinare la viabilità della contrada Stazzone...