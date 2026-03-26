riprogrammati i fondi di coesione il governo siciliano dirotta 200 milioni su progetti di difesa

Sei regioni italiane hanno deciso di spostare una parte dei fondi di coesione 2021-2027 destinati allo sviluppo economico e sociale verso iniziative nel settore della difesa. Complessivamente, circa 200 milioni di euro sono stati riassegnati a questo scopo, con le regioni interessate che hanno approvato questa modifica nei loro piani di investimento. La decisione riguarda Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Sicilia e Basilicata.

Sei regioni italiane - Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Sicilia e Basilicata - hanno deciso di dirottare una parte dei fondi di coesione 2021-2027 a progetti legati alla difesa. È quanto emerge dalla revisione intermedia della politica di coesione presentata dal vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto. In totale, sono 19 le regioni, oltre alla provincia autonoma di Trento, ad aver utilizzato la possibilità di riprogrammare le risorse, redistribuendole tra le 5 priorità delineate dall’Ue: competitività, politiche abitative, gestione dell’acqua, transizione energetica e difesa. Nel complesso, l’Italia ha modificato 35 dei 48 programmi attivi - 28 regionali e 7 nazionali - riallocando 7,08 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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