Fondazione Telethon lancia Beyond | al via il programma europeo post-doc sulle terapie avanzate

Il 28 aprile 2026, una fondazione italiana ha annunciato l’avvio di un nuovo programma europeo dedicato alla formazione di ricercatori specializzati nelle terapie avanzate. Il progetto si rivolge a professionisti che hanno completato il dottorato e mira a coprire tutte le fasi del percorso post-doc. L’obiettivo è sviluppare competenze specifiche nel settore delle terapie innovative, con un focus sul rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo.

Milano, 28 aprile 2026 – Spazio ad un nuovo programma europeo con lo scopo d i formare una nuova generazione di ricercatori in grado di operare lungo l’intera filiera post-doc per quanto riguarda le terapie avanzate. Fondazione Telethon annuncia l’avvio di BEYOND (Broadening Expertise for YOung Researchers iN aDvanced Cell & Gene Therapies), cofinanziato dalla Commissione europea con circa 6 milioni di euro nell’ambito del Marie Sk?odowska-Curie COFUND, il principale programma dell’Unione europea per la formazione pre e post dottorato. Nell’arco di cinque anni, questo progetto finanzierà 35 posizioni post-doc di durata triennale. Coordinato...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondazione Telethon lancia Beyond: al via il programma europeo post-doc sulle terapie avanzate Notizie correlate Fondazione Telethon, torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rareTorna a Napoli la "Walk of Life", iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle... Dermatologia pediatrica e terapie avanzate: risultati promettenti al Meyer grazie all’impiego dei Jak-inibitoriDalle estese applicazioni di creme a una singola compressa orale giornaliera: il ritlecitinib garantisce tassi di ricrescita fino al 70% in 36... Contenuti utili per approfondire Fondazione Telethon lancia Beyond: al via il programma europeo post-doc sulle terapie avanzateIl progetto, coordinato anche dal San Raffaele di Milano, ha lo scopo di formare una nuova generazione di ricercatori. Nell’arco di cinque anni saranno finanziate 35 posizioni. La Dg Villa: Un percor ... ilgiorno.it Telethon, al via nuovo programma sulle terapie avanzate per giovani ricercatoriFondazione Telethon ha annunciato l'avvio di un nuovo programma europeo di formazione post-doc nel campo delle terapie avanzate. (ANSA) ... ansa.it