Dermatologia pediatrica e terapie avanzate | risultati promettenti al Meyer grazie all’impiego dei Jak-inibitori

Al Meyer, un ospedale di Firenze, è stato avviato un nuovo protocollo terapeutico per trattare l’alopecia areata grave nei bambini. La novità consiste nell’impiego di Jak-inibitori, terapie avanzate che stanno ottenendo risultati promettenti. La struttura ospedaliera ha così fatto un passo importante nel campo della dermatologia pediatrica, utilizzando approcci innovativi per affrontare questa condizione.

Dalle estese applicazioni di creme a una singola compressa orale giornaliera: il ritlecitinib garantisce tassi di ricrescita fino al 70% in 36 settimane FIRENZE – Il presidio ospedaliero Aou Meyer Irccs segna un rilevante traguardo nell'ambito della dermatologia pediatrica, avviando un protocollo terapeutico all'avanguardia per il trattamento dell'alopecia areata grave. L'istituto fiorentino si colloca tra i primi centri sul territorio nazionale ad aver introdotto l'uso di un innovativo farmaco biologico, attualmente rimborsabile per i pazienti che hanno superato i dodici anni di età. L'alopecia areata si configura come una patologia di natura autoimmune, caratterizzata dalla caduta, localizzata o totale, di peli e capelli.