fondazione pistoletto cittadellarte presenta circulart 4.0 in collaborazione con eco contract + eco design

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la settimana del design a Milano, la Fondazione Pistoletto Cittadellarte ha annunciato il lancio di CirculART 4.0, un progetto realizzato in collaborazione con Eco Contract ed Eco Design. La presentazione si è tenuta nel contesto di un evento dedicato alle novità nel settore creativo, coinvolgendo vari attori del mondo dell’arte e del design. L’iniziativa si inserisce nelle attività della fondazione per promuovere pratiche sostenibili e innovative.

Milano, 21 aprile 2026 - In occasione della Design Week, Fondazione Pistoletto Cittadellarte arricchisce il panorama creativo milanese presentando CirculART 4.0 presso la sede di Eco Contract + Eco Design in Palazzo Bocconi. Il progetto si pone l’obiettivo di ridefinire il dialogo tra la.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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