fondazione pistoletto cittadellarte presenta circulart 4.0 in collaborazione con eco contract + eco design

Durante la settimana del design a Milano, la Fondazione Pistoletto Cittadellarte ha annunciato il lancio di CirculART 4.0, un progetto realizzato in collaborazione con Eco Contract ed Eco Design. La presentazione si è tenuta nel contesto di un evento dedicato alle novità nel settore creativo, coinvolgendo vari attori del mondo dell’arte e del design. L’iniziativa si inserisce nelle attività della fondazione per promuovere pratiche sostenibili e innovative.

Milano, 21 aprile 2026 - In occasione della Design Week, Fondazione Pistoletto Cittadellarte arricchisce il panorama creativo milanese presentando CirculART 4.0 presso la sede di Eco Contract + Eco Design in Palazzo Bocconi. Il progetto si pone l’obiettivo di ridefinire il dialogo tra la.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... Corsa, ambiente e paesaggio: al via la Eco Perugia Eco Marathon per campioni e amatoriC'è tempo per l'iscrizione fino al 30 aprile, ma al momento 250 atleti e appassionati si sono iscritti alla prima edizione della Perugia Eco Marathon... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cittadellarte allo specchio #16 – Luisa Mertina e la responsabilità di ascoltare e rispondere; FRANCISCUS. Fratello in arte, ad Assisi una nuova mostra di Michelangelo Pistoletto; La mobilità sostenibile nel Biellese, a Cittadellarte il nuovo seminario del public program di Biella Città Arcipelago; Educare al futuro, da Cuneo a Cittadellarte: rinnovato l’Accordo Quadro tra scuola, arte e territorio. L’Aquila inaugura l’Opera Demopratica con la mostra 'Ecosistema Culturale'L'Aquila lancia 'Opera Demopratica', il progetto di Fondazione Pistoletto per la rigenerazione urbana e sociale ... it.blastingnews.com L’Aquila, nell’ex asilo del viale le opere di PistolettoParte all’Aquila l’Opera Demopratica con l’inaugurazione della mostra Ecosistema culturale. Il progetto è promosso dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte in collaborazione con il Comune e con il co ... rete8.it A L'Aquila è stata inaugurata la mostra “Ecosistema Culturale”, primo momento pubblico dell’Opera Demopratica promossa da Fondazione Pistoletto Cittadellarte nell’ambito di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Il progetto, ispirato al pensiero di Mic - facebook.com facebook