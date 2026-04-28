Fondazione Carisp | record di 45,7 milioni per rilanciare Forlì

La Fondazione Carisp ha annunciato un totale di 45,7 milioni di euro di proventi nel bilancio 2025 destinati a Forlì. Questa cifra rappresenta un record rispetto agli anni precedenti. La somma si riferisce ai ricavi raccolti dalla fondazione nel corso dell’ultimo esercizio. La notizia riguarda principalmente l'impegno della fondazione nel sostenere progetti e iniziative nella città.

? Cosa sapere Fondazione Carisp registra 45,7 milioni di euro di proventi per il bilancio 2025 a Forlì.. Le risorse finanziano progetti sociali, sanitari e la candidatura di Forlì a Capitale della Cultura.. I proventi della Fondazione Carisp hanno raggiunto il record storico di 45,7 milioni di euro a Forlì, un traguardo che Maurizio Gardini ha definito straordinario vista la complessità del contesto economico globale e delle incertezze geopolitiche attuali. Il Consiglio generale ha approvato definitivamente lunedì il bilancio dell’esercizio 2025, delineando un quadro in cui la gestione prudente si intreccia con una capacità di intervento massiccia sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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