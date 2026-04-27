Fondazione Carisp un 2025 da primato | proventi record di 45,7 milioni Solidità e prudenza il nostro modello

Nel 2025, la Fondazione Carisp di Forlì ha registrato proventi per 45,7 milioni di euro, raggiungendo un record storico. Il presidente ha commentato che i risultati sono stati “straordinari” considerando le difficoltà del contesto economico globale, caratterizzato da crescenti incertezze geopolitiche. La fondazione ha mantenuto un modello basato su solidità e prudenza, confermando la propria capacità di operare con stabilità.