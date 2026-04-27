Fondazione Carisp un 2025 da primato | proventi record di 45,7 milioni Solidità e prudenza il nostro modello
Nel 2025, la Fondazione Carisp di Forlì ha registrato proventi per 45,7 milioni di euro, raggiungendo un record storico. Il presidente ha commentato che i risultati sono stati “straordinari” considerando le difficoltà del contesto economico globale, caratterizzato da crescenti incertezze geopolitiche. La fondazione ha mantenuto un modello basato su solidità e prudenza, confermando la propria capacità di operare con stabilità.
In un panorama economico globale segnato da crescenti incertezze geopolitiche, la Fondazione Carisp di Forlì archivia l’esercizio 2025 con risultati che il presidente Maurizio Gardini ha definito “straordinari per la complessità del contesto in cui sono stati conseguiti”. Il bilancio, approvato.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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