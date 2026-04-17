Follia al pronto soccorso | prende a pugni i vigilantes e a testate l' auto dei carabinieri

Una notte di violenza si è verificata giovedì 16 aprile al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove un uomo ha colpito con pugni alcuni vigilantes e ha colpito con testate l'auto dei carabinieri intervenuti sul posto. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno provveduto ad arrestare il soggetto coinvolto. L'episodio si inserisce in una serie di fatti simili già segnalati in passato.

Notte di folle violenza (e purtroppo come ben sappiamo per le cronache passate non si tratta di un fatto inedito) quella vissuta ieri, giovedì 16 aprile, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento, al punto che sono dovuti intervenire i carabinieri per arrestare un uomo.L’uomo in.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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