A Foggia, un giovane è stato condannato a quasi quattro anni di reclusione per aver aggredito un uomo di 57 anni, insultandolo con commenti omofobi. La sentenza include un’aggravante speciale legata alle motivazioni discriminatorie. L’episodio si è verificato in una sera di agosto e ha portato a questa decisione giudiziaria. La condanna rappresenta un primo esempio di applicazione di una legge specifica contro le discriminazioni di tipo omofobo.

Era la notte tra il 10 e l’11 agosto del 2024 a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, quandoun uomo di 57 anni invalido è stato presumibilmente aggredito e insultato con frasi omofobeda un ragazzo maggiorenne e una ragazza minorenne. L’uomo aveva riportato delle “ferite serie circoscritte all’occhio e lasciato a terra dopo il pestaggio, privo di sensi”. A distanza di anni, è arrivata la sentenza per il ragazzo che avrebbe aggredito l’uomo. In quest’ultimaè stata riconosciuta l’aggravante speciale relative alle odiose discriminazionirazziali, religiose o sessuali, come in questo caso. Secondo quanto riportaRepubblica, la condanna è arrivata lo scorso 17 aprile.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Foggia, ragazzo condannato con aggravante per omofobia: ‘Sentenza storica’

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