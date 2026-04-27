A Foggia, tre uomini sono stati condannati con l’aggravante della discriminazione per l’orientamento sessuale in seguito a un'aggressione ai danni di un uomo. L’episodio è avvenuto mentre la vittima si trovava a terra, dopo essere stata colpita con insulti e calci, tra cui frasi come “ricchione”, “gay di merda” e “frocio”. La sentenza rappresenta una decisione storica nel contesto legale locale.

Prima gli insulti, poi i pugni, infine i calci mentre era a terra. “Ricchione, gay di merda, frocio”, gli urlavano contro. È iniziata così, nella notte di San Lorenzo di due anni fa, l’aggressione ai danni di M., un uomo do 57 anni, a San Giovanni Rotondo. Un pestaggio violento, culminato con un trauma cranico e lesioni al volto, interrotto solo dall’intervento di un passante. Venerdì 17 aprile, quel caso approdato in tribunale a Foggia è arrivato a sentenza. Il giudice ha condannato gli imputati a 3 anni e 10 mesi di reclusione, riconoscendo non solo le lesioni aggravate ma anche la matrice omofoba dell’aggression e. Nei capi d’imputazione...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sentenza storica a Foggia: aggressori di un uomo condannati con l’aggravante della discriminazione per orientamento sessuale

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