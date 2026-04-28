focus sui tumori cutanei successo dello screening visitate 125 persone

MONTE ARGENTARIO Molto partecipata la prima giornata di screening di prevenzione dei tumori cutanei "Salvati la pelle!". In 125 si sono recati alla sala Marinelli nell’ex aeronautica militare a Porto Santo Stefano, tutti erogati a titolo gratuito nell’ambito del programma di screening di prevenzione per la popolazione di Monte Argentario che l’amministrazione comunale ha intrapreso con l’incaricato Niccolò Mori. L’iniziativa è stata resa possibile, anche quest’anno, grazie alla disponibilità e alla competenza dei dermatologi, professor Antonio Garcovich dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e suo figlio professor Simone Garcovich, professore associato preso Unicamillus International Medical University di Roma.🔗 Leggi su Lanazione.it

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