Successo per Cardiologie aperte | 150 persone sottoposte a screening

A Ceglie Messapica, 150 persone hanno partecipato allo screening di Cardiologie Aperte 2026, evento organizzato dalla fondazione “Per il tuo” per sensibilizzare sulla salute del cuore. La giornata, tenutasi alla vigilia di San Valentino, ha offerto controlli gratuiti e consulenze immediate, attirando molti cittadini preoccupati di mantenere in forma il proprio cuore.

L'iniziativa, promossa dalla Asl Brindisi in collaborazione con il Comune, si inserisce nella campagna nazionale di sensibilizzazione sui rischi legati alle patologie del cuore CEGLIE MESSAPICA - Avere a cuore il proprio cuore. A Ceglie Messapica, una vigilia di San Valentino nel segno della prevenzione cardiologica con la prima edizione di "Cardiologie Aperte 2026 - Dalla prevenzione alla riabilitazione cardiovascolare", giornata coordinata dalla fondazione "Per il tuo cuore". L'iniziativa, promossa dalla Asl Brindisi in collaborazione con il Comune, si inserisce nella campagna nazionale di sensibilizzazione sui rischi legati alle patologie del cuore.