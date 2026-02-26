E' tra i massimi esperti di melanoma e tumori cutanei | prestigiosa nomina per il professor Ignazio Stanganelli

Il professor Ignazio Stanganelli ha ricevuto un incarico di rilievo nel campo della dermatologia oncologica. La sua esperienza nel trattamento di melanoma e tumori cutanei lo rende una figura di riferimento in ambito medico. La nomina conferma il riconoscimento della sua competenza e contribuisce alla crescita delle conoscenze nel settore.

Nuovo importante incarico per il professor Ignazio Stanganelli, uno tra i massimi esperti di melanoma e tumori cutanei a livello nazionale. Il responsabile della Skin cancer unit Irst e drettore della suola di specializzazione in Dermatologia dell’università di Parma, infatti, ha da poche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

