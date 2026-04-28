Focus su pericoli e prevenzione Gli ’ambasciatori’ di buone pratiche

Oggi si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Alla scuola Staffetti sono in programma due giornate di incontri dedicate alle classi prime, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e insegnanti sui rischi legati all’ambiente lavorativo. Durante gli eventi vengono presentate buone pratiche e strategie di prevenzione per ridurre incidenti e infortuni. L’iniziativa mira a diffondere una maggiore consapevolezza sulla tutela della salute in diversi contesti lavorativi.

Oggi è la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Alla scuola Staffetti sono organizzate due giornate di incontri rivolte alle classi prime sul tema della cultura della sicurezza. Sono presenti i Maestri del Lavoro che nella loro attività di volontariato si occupano di formazione dei giovani. Al giorno d’oggi i pericoli ci circondano in strada, a scuola, a casa. Sicurezza vuol dire sapere come comportarsi per evitare incidenti. Alcuni esempi: in classe c’è una mattonella staccata dal pavimento? Viene segnalato il pericolo da una prof o anche da un alunno, la collaboratrice metterà un nastro segnaletico per evitare che qualcuno inciampi e nel frattempo si chiama il Comune perché aggiusti il danno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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