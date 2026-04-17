Il lavoro domestico, spesso considerato sicuro, presenta invece diversi rischi che vengono frequentemente ignorati. In molti casi, le attività quotidiane comportano potenziali pericoli che richiedono attenzione e precauzioni specifiche. Nonostante questa percezione di sicurezza, le situazioni di rischio sono presenti e possono verificarsi senza preavviso, rendendo importante adottare pratiche di prevenzione semplici ma efficaci.

Il lavoro domestico è spesso percepito come sicuro, ma nasconde numerosi rischi che vengono sottovalutati. Dalle cadute durante le pulizie all’uso scorretto di prodotti chimici, questo tipo di incidenti, infatti, sono tra i più frequenti e colpiscono sia lavoratori professionali sia chi gestisce la casa quotidianamente. La prevenzione rappresenta il primo strumento di tutela. Utilizzare scale stabili, evitare superfici bagnate e indossare scarpe antiscivolo sono accorgimenti semplici ma fondamentali. Anche la corretta organizzazione degli spazi riduce i rischi: oggetti fuori posto, fili elettrici o tappeti non fissati possono trasformarsi in pericoli concreti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza nel lavoro domestico: prevenzione e buone pratiche quotidiane

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