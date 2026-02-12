INSIDE Intervista al Presidente della FASI Davide Battistella

L’arrampicata sportiva ha registrato un’impennata negli ultimi tempi. Dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, il movimento sta crescendo rapidamente. Nuove pareti sono state aperte in diverse città e sempre più istruttori qualificati si sono avvicinati a questa disciplina. In questo quadro, abbiamo intervistato il presidente della FASI, Davide Battistella, che ci ha spiegato come si sta sviluppando il settore e quali sono i piani per il futuro.

L'arrampicata sportiva sta vivendo una fase di forte crescita, spinta dall'esordio alle Olimpiadi di Tokyo e da un'intensa attività di promozione sul territorio, con nuove pareti e istruttori qualificati. Ne parliamo con il Presidente Battistella. La FASI è stata inoltre la prima federazione ad aderire al progetto Sportface con il canale Climbing TV. Negli ultimi anni l'arrampicata sportiva è uno dei fenomeni sportivi più dinamici e trasversali del panorama italiano. Un cambiamento profondo, misurabile nei numeri, nella diffusione territoriale e nel ruolo sociale che questo sport ha saputo conquistare.

