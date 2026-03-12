Quanto è costata finora la guerra in Iran | i conti del Pentagono

Il Pentagono ha reso noti i primi dati sui costi sostenuti finora nella guerra condotta da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Le cifre ufficiali forniscono una panoramica parziale delle spese militari accumulate, senza entrare nel dettaglio delle modalità o delle conseguenze del conflitto. Questi numeri rappresentano un primo riscontro delle risorse impiegate in questa operazione.

Quanto è costata finora la guerra mossa da Israele e Stati Uniti contro l’Iran? Le prime cifre ufficiali arrivano direttamente dal Pentagono e offrono una risposta parziale ma già significativa. In un briefing riservato al Congresso americano, i funzionari della Difesa hanno stimato che i primi sei giorni del conflitto sono costati oltre 11,3 miliardi di dollari. È la valutazione più completa fornita finora ai legislatori, ma non rappresenta ancora il conto finale. Il dato, infatti, non include molte delle spese collegate all’operazione, come il dispiegamento di mezzi militari, la mobilitazione delle truppe e il trasferimento di armamenti nella regione prima dell’inizio dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

