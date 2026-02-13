Viviano | Obbligati a versare contributi vogliamo sapere dove sono finiti soldi

Viviano ha dichiarato che i calciatori sono obbligati a versare circa il 7,5% su uno stipendio di 8mila euro al mese nel Fondo di fine Carriera, e chiede chiarimenti su come siano stati gestiti quei soldi e dove siano finiti.