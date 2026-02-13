Viviano | Obbligati a versare contributi vogliamo sapere dove sono finiti soldi
Viviano ha dichiarato che i calciatori sono obbligati a versare circa il 7,5% su uno stipendio di 8mila euro al mese nel Fondo di fine Carriera, e chiede chiarimenti su come siano stati gestiti quei soldi e dove siano finiti.
(Adnkronos) – "I calciatori durante la loro carriera sono obbligati a versare, insieme alle società, circa il 7,50% su 8mila lordi mensili nel Fondo di fine Carriera. Alla fine della carriera possono richiedere le somme che hanno versato, anzi devono richiederle perchè nessuno li contatta o li informa. E questo vale per qualsiasi calciatore di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su viviano obbligati
Non tutti i contribuenti sono obbligati a versare i 90 euro annui per il possesso del televisore. Ecco quali sono i casi in cui l’imposta non viene applicata
Il canone Rai, imposta annuale di 90 euro, si applica a molte famiglie italiane, ma ci sono eccezioni.
Kiev al gelo e senza difesa aere: dove sono finiti i soldi europei per munizioni e infrastrutture?
Nonostante gli ingenti aiuti europei destinati a supportare la difesa di Kiev, la città si trova ancora in condizioni di vulnerabilità, esposta alle offensive russe e al gelo.
Stipendi bassi, carriera e crescita dei giovani: Emiliano #Viviano accende il dibattito sul vero problema del calcio giovanile italiano - facebook.com facebook