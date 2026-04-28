Flavio Convento è il nuovo presidente di Confesercenti del Veneto Centrale

Lunedì 27 aprile, presso la sede di Confesercenti del Veneto Centrale a Padova, si è svolta l’assemblea elettiva dell’associazione. Al termine della riunione, è stato annunciato che Flavio Convento assumerà il ruolo di nuovo presidente. La decisione è stata presa dall’assemblea dei soci presenti, che hanno votato a favore della sua nomina. La nomina di Convento rappresenta un cambiamento nella guida dell’organizzazione locale.

Ieri, lunedì 27 aprile, la sede di Confesercenti del Veneto Centrale di Padova ha ospitato l’assemblea elettiva dell’associazione, al termine della quale è arrivato l'annuncio: Flavio Convento è il nuovo presidente. Imprenditore esperto nel settore carburanti e noleggio, già vicepresidente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Confesercenti Livorno, rinnovato il consiglio territoriale: Fabio Tinti nuovo presidenteAl centro dell’assemblea il confronto sulle principali criticità del commercio cittadino e il dialogo con l’amministrazione comunale Si è svolta... Confesercenti, nuovo direttivo. Ambrogetti confermato presidentePasquale Ambrogetti, storico ristoratore, è stato confermato presidente della Confesercenti di Bagno di Romagna dall’assemblea elettiva della sede... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Confesercenti del Veneto Centrale: Flavio Convento nuovo presidente; Concluso il meeting delle scuole di pace ad Assisi. Sui passi di Francesco contro guerre, soprusi e violazioni dei diritti umani. Busca, al Convento dei Cappuccini la storia francescana in un libro di Flavio PeanoCUNEO CRONACA - Sarà presentato venerdì 17 aprile alle ore 20.30 presso il Convento dei Cappuccini di Busca il libro Busca francescana. Piccole pietre di storia, persone e opere dal 1490 a oggi di Fla ... cuneocronaca.it