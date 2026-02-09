Gli ambulanti ' sfilano' in centro contro lo spostamento delle bancarelle | Siamo a rischio

Gli ambulanti di Ferrara sono scesi in piazza per protestare contro lo spostamento delle bancarelle. Questa mattina, circa una cinquantina di venditori si sono radunati in centro, sfilando con gli striscioni in mano. La loro preoccupazione principale è che il nuovo spostamento verso l’area dell’Acquedotto possa mettere a rischio il loro lavoro e la loro presenza nel cuore della città. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, ma si sente chiaramente che la questione è sentita e divide gli operatori del mercato.

Lunedì: da giorno del mercato a giorno di manifestazione. E’ quanto è andato in scena nella mattina del 9 febbraio, in centro a Ferrara, con un corteo di qualche decina di ambulanti delle bancarelle di piazza Travaglio (ora destinati a spostarsi nella zona dell’Acquedotto) che, striscioni in mano.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Ferrara Ambulanti La guerra delle bancarelle. Il Comune punta al trasloco. Ambulanti: "Noi penalizzati. Perderemo tutti i clienti" Il Comune prevede un trasloco delle bancarelle, suscitando il timore degli ambulanti di perdere clientela e spazio di vendita. Trans March 2025, sfilano in centro a Torino oltre 1.500 persone: "Insieme siamo indivisibili" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ferrara Ambulanti Argomenti discussi: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Santa Maria delle MoleUn San Valentino speciale per la zona dei Castelli. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano sul territorio con il loro show itinerante ... romatoday.it Bancarelle in Strada Nova, via gli ambulanti da rio terà San Leonardo. Riordino anche in riva degli SchiavoniVENEZIA - Continua la riorganizzazione degli ambulanti voluta dall'assessorato al Commercio dell'amministrazione comunale. L'assessore Sebastiano Costalonga ha annunciato ieri che dopo piazza San ... ilgazzettino.it Gli ambulanti 'sfilano' in centro contro lo spostamento delle bancarelle: "Siamo a rischio" x.com Tre generazioni, una sola passione: il mercato Da nonna a madre a figlia, essere ambulante non è solo un lavoro, è una scelta di vita. Ogni mercato è casa, ogni banco racconta una storia. Siamo ambulanti da sempre, cresciute tra il mercato del paese, le facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.