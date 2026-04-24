All'ospedale di Alessandria, ogni bambino che nasce riceve in regalo un libro, una iniziativa volta a promuovere la lettura fin dai primi giorni di vita. L'operazione riguarda tutti i neonati che vengono alla luce nel reparto di ostetricia e mira a coinvolgere le famiglie in un percorso di avvicinamento ai libri e alla cultura. La distribuzione dei volumi avviene senza distinzione di condizioni o provenienze.

? Cosa sapere L'Ospedale di Alessandria regala un libro a ogni neonato nato nel reparto di ostetricia.. L'iniziativa del DAIRI integra la lettura nel percorso di cura e benessere dei pazienti.. All’Ospedale di Alessandria, la Biblioteca Biomedica del DAIRI ha avviato un percorso che unisce cura e cultura, donando un volume a ogni neonato nato presso la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia guidata da Davide Dealberti. L’iniziativa, denominata Un libro per crescere, nasce dalla sinergia tra la Biblioteca Biomedica stessa, l’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale e il reparto di ostetricia. Il progetto punta a trasformare la lettura in un pilastro del benessere psicofisico e della crescita relazionale, partendo dai primissimi mesi di vita dei piccoli pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria, un libro per ogni neonato: la cura che nasce dalla lettura

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