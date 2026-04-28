Fisco e previdenza | le nuove strategie per le imprese agricole

I rappresentanti di Confagricoltura si sono incontrati a Peschiera del Garda per discutere delle nuove strategie fiscali e previdenziali rivolte alle imprese agricole. La riunione ha coinvolto i dirigenti dell’associazione, che hanno analizzato le recenti modifiche legislative e le misure adottate per il settore. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle decisioni prese durante l’incontro.

? Cosa sapere I vertici Confagricoltura si sono riuniti a Peschiera del Garda per definire strategie fiscali.. Le nuove direttive riguardano la riforma dell'invalidità civile e la campagna 7302026.. A Peschiera del Garda si sono conclusi tre summit nazionali che hanno riunito i vertici dei servizi confederali di Confagricoltura, tra cui CAF, Patronato ENAPA, FIIAF e ANPA, per definire le nuove strategie operative su previdenza e fisco. L’incontro, organizzato a livello nazionale, ha la partecipazione diretta di figure chiave come il Direttore generale di Confagricoltura Roberto Caponi e il Responsabile per l’Assistenza Fiscale Nicola Caputo. Al tavolo dei lavori sono intervenuti anche la coordinatrice nazionale del Patronato ENAPA, Tania Pagano, e l’avvocato Francesca Tascone, che guida la Direzione Previdenza della Fondazione ENAPAIA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fisco e previdenza: le nuove strategie per le imprese agricole Notizie correlate Politiche Agricole: esonero RC per le macchine agricole, un passo concreto a sostegno delle impreseTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Evangelista Campagnuolo, consigliere comunale a Sant’Agata de’ Goti. Gasolio: arriva il credito d'imposta per le imprese agricole"Una boccata di ossigeno per tutte le aziende agricole del territorio, un risultato importante che arriva alla ripresa della stagione”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Commercialisti, de Nuccio: al lavoro su calendario fiscale e giovani; Commercialisti, versamento dei contributi con F24 tramite il proprio gestionale; Commercialisti, contributi alla cassa: dal 4 maggio anche con F24; Piattaforma Ue per le ispezioni. Previdenza, il diritto alla pensione unica scatta dalla domanda di cumuloÈ quanto stabilito dalla Corte di cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 10542 del 21/04/2026. Accolto il ricorso proposto dall’Inps. italiaoggi.it Contratti collettivi, arrivano le schede per valutare l’equivalenza negli appalti pubbliciIl Cnel approva la riorganizzazione dell’archivio nazionale e introduce criteri oggettivi per individuare i ccnl realmente rappresentativi e applicati ... italiaoggi.it Oltre 52mila contribuenti sfruttano regimi fiscali agevolati in Italia. Chi sono, come funziona nel loro caso e quanto versano al Fisco - facebook.com facebook Fisco, più di 11,3 milioni di italiani non pagano l’Irpef. Ma il reddito cresce del 4,7% x.com