Gasolio | arriva il credito d' imposta per le imprese agricole
Il governo ha annunciato l'introduzione di un credito d'imposta sul gasolio destinato alle imprese agricole. Questa misura mira a sostenere le aziende del settore durante la ripresa della stagione agricola, offrendo un aiuto economico per affrontare i costi energetici. La decisione riguarda tutte le aziende agricole operanti nel territorio e rappresenta un intervento diretto per alleviare le spese legate all'acquisto di carburante.
"Una boccata di ossigeno per tutte le aziende agricole del territorio, un risultato importante che arriva alla ripresa della stagione”. Così Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, torna sul tema legato a carburanti, agricoltura e situazione internazionale, commentando l’introduzione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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