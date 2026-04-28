Firewall per tutti | come tutelarsi dalle intrusioni nel Paese più spione d’Europa

In Italia, la presenza di sistemi di sorveglianza e di monitoraggio è molto diffusa, coinvolgendo sia enti pubblici che privati. La legge permette l’utilizzo di strumenti di controllo che possono coinvolgere cittadini e istituzioni, rendendo difficile mantenere la privacy. In questo scenario, molte persone si chiedono come proteggere i propri dati e le proprie comunicazioni da possibili intrusioni e sorveglianze non autorizzate.

Se c’è un Paese dove la privacy è praticamente zero, questo è l’Italia. Qui tutti spiano tutti, e tutti possono essere spiati, dalla vicina di pianerottolo alla Presidente del Consiglio. Le varie reti di spioni da Equalize milanese ai Fiori romani, che non sono più gli straccivendoli di Campo dei Fiori, dove in piazza troneggia Giordano Bruno, uno che fu arso vivo perché si era ribellato al sistema allora vigente. Sono reti di spioni professionisti, tra pubblico e privato, che violano la vita e le aziende delle persone per scopi illeciti. A volte sono gli stessi servitori dello Stato che ci spiano, e non sempre lecitamente. Ognuno di noi è hackerabile, abbiamo smartphone, tablet, PC, smart tv, sistemi di telecamere, domotica, pure le schede dei condizionatori o delle lavatrici moderne sono a rischio intrusione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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