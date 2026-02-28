Treni in costante ritardo | Serve più sicurezza contro le ‘intrusioni’

I treni tra Altopascio e Pescia continuano a subire frequenti ritardi a causa di vari problemi, tra cui sforamenti degli orari nei cantieri, guasti ai sistemi di rilevamento degli ostacoli ai passaggi a livello e, in modo ricorrente, intrusioni di persone estranee sui binari. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficienza del servizio ferroviario.

Sforamenti degli orari nei cantieri tra Altopascio e Pescia, guasti ai nuovi sistemi di rilevamento ostacoli ai passaggi a livello e, soprattutto, la piaga costante delle intrusioni di estranei sui binari. Sono queste le principali critiche che negli ultimi mesi hanno messo a dura prova la pazienza dei pendolari sulla tratta Viareggio-Firenze, oggetto di un’interrogazione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico, Matteo Biffoni che ha trovato celere risposta da parte dell’assessore ai Trasporti Filippo Boni. "Ringrazio Boni per la tempestiva risposta alla mia interrogazione dello scorso 19 febbraio. I disagi patiti da chi si muove quotidianamente verso Firenze, in particolare nel nodo di Prato, sono stati pesanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

