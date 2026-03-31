Negli ultimi anni sono stati registrati diversi furti di opere d'arte di grande valore nel nostro Paese. Tra i quadri più noti che sono stati trafugati ci sono lavori di artisti come Raffaello e Klimt. Dopo il furto avvenuto presso una fondazione nel 2023, si sono verificati altri episodi simili che hanno portato alla scomparsa di alcuni tra i capolavori più famosi al mondo.

Nell’ultimo secolo sono stati messi a segno furti degni di una serie Netflix: quadri preziosi rubati da chiese e musei, diventati in un niente opere-fantasma irrecuperabili, e quadri rubati ritrovati in maniera rocambolesca dopo anni. Se non fosse tutto vero - e se dietro non ci fosse la criminalità che mette le mani sul nostro patrimonio artistico - ci sarebbe anche da divertirsi a leggere le cronache dei furti d’arte più leggendari avvenuti in Italia nell’ultimo secolo. L’incredibile furto della Monna Lisa Partiamo dalla Gioconda - anche se, come tutti sanno, sta al Louvre di Parigi - perché c’entra un italiano. Nel 1911 è stato un giovane imbianchino, Vincenzo Peruggia, che aveva lavorato per qualche tempo nel museo, a rubare il quadro di Leonardo: i dettagli, a leggere le cronache dell’epoca, fanno sorridere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutti i furti clamorosi avvenuti nel nostro Paese: da Raffaello a Klimt, ecco come sono spariti quadri più famosissimi

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