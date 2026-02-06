Sanità la Regione rilancia sui medici di base | equipe ambulatori aperti 12 ore e nuovi Cau

Da riminitoday.it 6 feb 2026

La Regione Emilia-Romagna torna a puntare sui medici di base. Dopo mesi di negoziati, è stato firmato l’accordo regionale che prevede squadre di medici, ambulatori aperti 12 ore e nuovi

Dopo mesi di trattative è stato siglato l'accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati dei medici di base, che però ne escono divisi. La firma del patto, che mette al centro la novità delle "Aggregazioni funzionali territoriali" (Aft).🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Rivoluzione medici di famiglia in regione, lavoro in 'equipe' per ambulatori aperti 12 ore al giorno

La Regione Emilia-Romagna ha firmato un nuovo accordo con i sindacati dei medici di base.

Nuovi medici di base a Roma, il sindacato: "Illegittima la divisione della Regione in ambiti carenti"

Il sindacato denuncia l'illegittimità della suddivisione della regione Lazio in ambiti territoriali per l'assegnazione dei medici di base a Roma, ritenendo questa divisione non conforme alle normative vigenti.

Argomenti discussi: Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria: la UIL Emilia Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblica; Sanità, l’Abruzzo rilancia sulla riforma del riparto: Marsilio, Regole nuove per garantire equità; Sanità, la Fp Cgil rilancia la mobilitazione: Non basta la promessa, vogliamo il ripristino certo del salario accessorio; La Regione rilancia la sfida dei Consorzi di Bonifica: il ddl approvato in giunta.

sanità la regione rilanciaEmergenza sanità in Calabria: sistema al collasso, AVS lancia la mobilitazione nel CosentinoCampana attacca il governo regionale: «Sedici anni di piano di rientro hanno devastato la sanità. Proporremo una legge speciale per dichiarare lo stato di emergenza sanitaria» ... quicosenza.it

sanità la regione rilanciaAvs preannuncia una mobilitazione per la sanità: il 6 febbraio sit-in davanti all’ospedale di CariatiL'evento per denunciare carenze di personale, reparti depotenziati e la crescente privatizzazione della sanità in Calabria ... corrieredellacalabria.it

