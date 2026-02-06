Sanità la Regione rilancia sui medici di base | equipe ambulatori aperti 12 ore e nuovi Cau
La Regione Emilia-Romagna torna a puntare sui medici di base. Dopo mesi di negoziati, è stato firmato l’accordo regionale che prevede squadre di medici, ambulatori aperti 12 ore e nuovi
Dopo mesi di trattative è stato siglato l'accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati dei medici di base, che però ne escono divisi. La firma del patto, che mette al centro la novità delle "Aggregazioni funzionali territoriali" (Aft).🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Medici Basilica
Rivoluzione medici di famiglia in regione, lavoro in 'equipe' per ambulatori aperti 12 ore al giorno
La Regione Emilia-Romagna ha firmato un nuovo accordo con i sindacati dei medici di base.
Nuovi medici di base a Roma, il sindacato: "Illegittima la divisione della Regione in ambiti carenti"
Il sindacato denuncia l'illegittimità della suddivisione della regione Lazio in ambiti territoriali per l'assegnazione dei medici di base a Roma, ritenendo questa divisione non conforme alle normative vigenti.
Ultime notizie su Medici Basilica
Argomenti discussi: Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria: la UIL Emilia Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblica; Sanità, l’Abruzzo rilancia sulla riforma del riparto: Marsilio, Regole nuove per garantire equità; Sanità, la Fp Cgil rilancia la mobilitazione: Non basta la promessa, vogliamo il ripristino certo del salario accessorio; La Regione rilancia la sfida dei Consorzi di Bonifica: il ddl approvato in giunta.
Emergenza sanità in Calabria: sistema al collasso, AVS lancia la mobilitazione nel CosentinoCampana attacca il governo regionale: «Sedici anni di piano di rientro hanno devastato la sanità. Proporremo una legge speciale per dichiarare lo stato di emergenza sanitaria» ... quicosenza.it
Avs preannuncia una mobilitazione per la sanità: il 6 febbraio sit-in davanti all’ospedale di CariatiL'evento per denunciare carenze di personale, reparti depotenziati e la crescente privatizzazione della sanità in Calabria ... corrieredellacalabria.it
Regione Campania. Loredana Raia (Partito Democratico) eletta Presidente della Commissione Sanità. #RegioneCampania #ConsiglioRegionaleCampania #pdcampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regione-campania-loredana-raia-partito- facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.