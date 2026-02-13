Nuovi ambulatori e più posti letto | il progetto per trasformare la torre incompiuta di Tor Vergata

Il professor Marco Ricci, direttore sanitario dell’ospedale di Tor Vergata, ha annunciato che la torre incompiuta dell’ateneo romano diventerà un centro di assistenza rinnovato, con nuovi ambulatori, un reparto di degenza da 20 posti letto e un’unità di trattamento neurovascolare, per rispondere alle esigenze crescenti della zona.

Il policlinico ha approvato una delibera per riqualificare il terzo piano della Torre da 11 livelli, solo in parte completata. Tutti i dettagli del progetto Nuovi ambulatori, un reparto di degenza con 20 posti letto e un’unità di trattamento neuro vascolare. Il policlinico di Tor Vergata, fresco di “nomina ufficiale” ad azienda ospedaliera integrata con il servizio sanitario nazionale, intende ora dotarsi di nuovi spazi per i pazienti, attraverso il completamento della Torre “incompiuta”. Va in questa direzione la delibera approvata pochi giorni fa per indire la procedura negoziata, dal valore di 271.🔗 Leggi su Romatoday.it

